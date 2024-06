Temptation Island 2024, Matteo Diamante su una delle coppie: "Lui la tradisce con una mia amica"

La nuova edizione di Temptation Island, che partirà giovedì 27 giugno, promette di essere piena di sorprese. Dopo la notizia della squalifica di due fidanzati, ora è arrivato uno scoop di Matteo Diamante. L'ex concorrente de L'isola dei Famosi ha svelato una sua notizia esclusiva su una delle coppie che partecipano al programma: Vittoria e Alex.

Matteo Diamante svela un retroscena su Vittoria e Alex

A questa dodicesima edizione del docu-reality partecipano sette coppie, una in più della precedente stagione. Le registrazioni, iniziate da qualche giorno all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, hanno già riservato molte sorprese. "Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito a bomba!", ha detto Filippo Bisciglia a TV Sorrisi e Canzoni.

Tra le coppie che si sono presentate al pubblico del docu-reality, Vittoria e Alex sono stati i quinti a raccontarsi ai canali ufficiali del programma. "Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita. Tipo, è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata perché gli invitati dovevano essere solo maschi, invece poi ho scoperto che c'erano anche femmine a questa festa," ha affermato Vittoria, spiegando uno dei motivi per i quali ha deciso di contattare la redazione.

Vittoria e Alex

Matteo ha raccontato che Alex ha tradito la sua fidanzata con una persona che Diamante conosce bene: "Tra l'altro, era uscito un discorso con una mia carissima amica, la quale in teoria si vedeva con Alex da tre anni e andavano a letto fino a poco fa. Lei stessa era stata invitata da Alex a questa festa di compleanno ma non c'era andata", ha svelato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Temptation Island: ecco la coppia espulsa dal programma, l'indiscrezione

"Io dico queste cose perché ho le prove, non sto insultando nessuno, ma sto solo elencando dei dati di fatto. Questa è follia, innanzitutto non c'è rispetto per la redazione: vanno lì come coppia fidanzata da due anni, loro sono di Torino e mi è stato detto che lui non si è mai fatto vedere in giro con lei. Allora qui si spiega tutto del perché lei non è stata invitata al compleanno", ha concluso Matteo Diamante nel post condiviso su Instagram.