Temptation Island: Maika Randazzo lascia Lino Giuliano per un altro fidanzato del docu-reality? Il gossip

Lino Giuliano e Alessia Pascarella una delle coppie più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island, hanno lasciato il programma separati, come molti fan hanno potuto vedere durante il drammatico falò di confronto. Poco dopo la rottura, Lino ha iniziato a frequentare Maika Randazzo, ex tentatrice del programma, ma la loro relazione è durata solo poche settimane. Nelle ultime ore, la ragazza è stata avvistata a cena con un altro ex partecipante del reality, alimentando nuove speculazioni.

Temptation Island: La fine di una coppia e nuovi incontri

La fine definitiva della storia tra Lino e Maika è stata confermata dallo stesso partenopeo attraverso le sue storie su Instagram. "So che molti penseranno che sono pazzo, e può anche essere, ma ci tengo a precisare che non cerco né visibilità né voglio finire sui giornali. Tuttavia, ci tengo a proteggere la mia reputazione e a condividere con voi ciò che ritengo importante", ha esordito il ragazzo.

"Vi informo che la mia relazione con Maika è terminata definitivamente già dall'ultima volta che ci siamo visti - ha poi proseguito - Ho deciso di chiudere questo rapporto per una ragione molto importante che non rivelerò mai, perché non intendo divulgare dettagli della nostra vita privata. Voglio solo farvi sapere che da oggi sono ufficialmente single, così come lo è Maika, ed è giusto così".

Alex Petri durante Temptation Island

"Non voglio essere visto come lo stron.o della situazione. Se in futuro mi vedrete in compagnia di altre persone, non voglio essere considerato un traditore ha continuato - Da questo momento in poi, sono libero di vivere la mia vita come desidero, così come lo è lei. Vi chiedo quindi di rispettare la mia privacy. Grazie, vi voglio bene".

Maika, che non ha commentato pubblicamente il messaggio di Lino, è stata recentemente fotografata mentre cenava con alcuni amici, tra cui Alex Petri, altro ex protagonista di Temptation Island. Il ragazzo, che aveva partecipato al programma insieme a Vittoria Bricarello, si era separato da lei durante il falò di confronto. Non è chiaro se tra Maika e Alex ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, ma certamente la loro vicinanza ha suscitato curiosità tra i fan. Resta da vedere se nei prossimi giorni emergeranno ulteriori dettagli su questa possibile nuova frequentazione.