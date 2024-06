Temptation Island: coppia già squalificata! Lei ha perso la testa, la produzione costretta a intervenire

Temptation Island è ormai alle porte, e l'attesa dei fan è alle stelle. Dopo la presentazione delle sette coppie e la rituale copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, con le gustose anticipazioni di Filippo Bisciglia, arrivano le indiscrezioni sulla squalifica di una coppia, lei, dopo cinque anni, avrebbe emulato Ciro Petrone, scavalcando le recinzioni, come riportato da Novella 2000.

Prime indiscrezioni su Temptation Island: una fidanzata crea il caos

La nuova edizione del programma di Canale 5, il popolare docu-reality che mette alla prova la solidità delle relazioni sentimentali, non è ancora iniziata ma già circolano alcuni rumors che promettono colpi di scena fin dalle prime puntate. Dopo l'annuncio ufficiale delle sette coppie partecipanti e la data di messa in onda fissata per il 27 giugno, alcune voci non ufficiali rivelano che una delle coppie avrebbe già abbandonato l'Is Morus Relais dopo soli cinque giorni di permanenza nel villaggio in Sardegna.

Attraverso brevi video di presentazione sui canali social del programma, la produzione nei giorni scorsi ha svelato le coppie che quest'anno metteranno alla prova il loro amore:

Siria e Matteo

Jenny e Tony

Christian e Ludovica

Raul e Martina

Vittoria e Alex

Luca e Gaia

Lino e Alessia

Secondo le indiscrezioni, una delle sette coppie è stata squalificata per non aver rispettato il regolamento. La notizia, seppur non confermata ufficialmente, sta già suscitando grande curiosità tra i fan del programma. Pare che il motivo della squalifica sia legato a una serie di filmati che sarebbero stati inviati a una delle fidanzate, nei quali il suo partner appariva particolarmente vicino a una delle tentatrici. Questa situazione ha portato la fidanzata a chiedere un falò di confronto anticipato, richiesta che però è stata rifiutata dal suo partner, scatenando il caos.

In un momento di disperazione, la concorrente avrebbe scavalcato le recinzioni che separano il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate, sfuggendo alla sicurezza e allo staff del programma. Questo comportamento ha portato inevitabilmente alla squalifica della coppia, in linea con quanto avvenuto in passato per Ciro Petrone, che aveva fatto lo stesso gesto per incontrare la sua fidanzata nel corso di Temptation Island VIP 2019.

Vittoria e Alex sono una delle sette coppie del programma

Nonostante queste indiscrezioni, non è ancora stato rivelato quale coppia sia stata squalificata. L'attesa è quindi ancora più alta per la messa in onda della prima puntata, prevista per giovedì 27 giugno, quando finalmente il pubblico potrà scoprire se queste voci saranno comprovate.

In attesa di conferme ufficiali, questi rumor aggiungono ulteriore suspense a una delle edizioni più attese di Temptation Island, dopo il flop de L'Isola dei Famosi. Filippo Bisciglia in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato: "Questa edizione è partita a bomba. Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni".