Temptation Island, Alessia e Lino sono la settima coppia ufficiale: Ecco la loro storia

Oggi 15 giugno è stata presentata la settima coppia ufficiale di Temptation Island. I due fidanzati vengono da Napoli e promettono di regalare quel trash che da sempre rappresenta uno dei punti di forza del programma prodotto da Maria De Filippi. Ecco cosa hanno detto Alessia e Lino nella clip pubblicata sui canali social del programma.

La presentazione di Alessia e Lino

I due fidanzati partenopei stanno insieme da quattro anni. Nel video che ha pubblicato l'account ufficiale del programma, lei menziona anche ad un tradimento che le ha fatto perdere la fiducia nel suo fidanzato. Lui, al contrario, è convinto di meritare maggiore libertà dopo una relazione che dura da un quadriennio.

La prima a parlare è Alessia, è lei che ha contattato la redazione. "Sono Alessia vengo da Napoli ho 30 anni e sono fidanzata con Lino da 4 anni. Ho chiamato Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca, e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo".

Christian e Marina sono una delle coppie di questa edizione

"Non lo so se veramente non capisce o se è veramente scemo", ha continuato la ragazza aggiungendo: "La fiducia si guadagna o tu la dai a chiunque, così...". Lino replica: "Per lei ormai è diventata una guerra però a me è diventata pesante perché io vorrei un po' di libertà. Una volta ho sbagliato ora basta. Non è che questa cosa me la devi rinfacciare a vita".

Le altre coppie di Temptation Island

In precedenza sono stati presentati gli altri dodici partecipanti al programma che ci faranno compagnia dal 27 giugno. I primi fidanzati che abbiamo conosciuto sono Siria e Matteo, lei ha scritto al programma perché ha bisogno di capire se i suoi cambiamenti, anche fisici, ha perso 85 chili, incidono sulla loro relazione.

A seguire abbiamo visto Jenny e Tony, si presentano all'Is Morus Relais perché lui, che fa il deejay nella vita, è sempre circondato da ragazze. La terza coppia, Christian e Ludovica, sbarca a Santa Margherita di Pula perchè lei lo ha tradito per due volte sempre con la stessa persona.

Raul e Martina hanno scritto a Temptation Island perchè lui è geloso e possessivo. Vittoria, invece, ha contatto la redazione perché Alex, il suo fidanzato non la include nella sua vita. Gaia e Luca arrivano al docureality con una corposa storia di tradimenti, lui in venti mesi di fidanzamento è stato per tre volte con altre donne.