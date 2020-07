Temptation Island: Alessia Marcuzzi raddoppia a settembre su Canale 5

Alessia Marcuzzi torna alla guida di Temptation Island: il reality riprenderà a settembre su Canale 5 e la conduttrice darà il cambio a Filippo Bisciglia. La notizia è confermata dai listini Publitalia di Mediaset, anche la prossima versione del programma dovrebbe mischiare coppe VIP a coppie NIP.

La conduttrice romana è stata in questi giorni al centro del gossip, i giornali specializzati avevano sbattuto in prima pagina la relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino, notizia ampiamente smentita dai due interessati. Oggi finalmente si ritorna a parlare di Alessia come conduttrice, grazie all'uscita dei listini Publitalia che anticipano le offerte commerciali per gli inserzionisti dei programmi autunnali. Temptation Island tornerà a settembre e la Marcuzzi sostituirà Filippo Bisciglia alla guida del programma, il docureality dovrebbe avere la stessa struttura di quello in onda in questi giorni, con la contaminazione tra coppie di Vip e di persone comuni.

La produzione non ha dato nessuna conferma, ma alcuni giorni fa sugli account ufficiali di Temptation Island è stato dato l'annuncio dell'inizio dei casting che, come sappiamo, vengono fatti solo per le coppie NIP. Nelle passate edizioni Temptation Island contava su una versione dedicata ai VIP ed una dedicata ai NIP, l'emergenza di questo periodo ha costretto la produzione a mischiare le carte, gli ottimi ascolti delle prime due puntate dimostrano che l'esperimento è riuscito.