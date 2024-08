Temptation Island 2024, Martina De Ioannon e Raul Dumitras: Ritorno di fiamma a Mykonos?

Sembra che tra gli ex fidanzati, usciti come single durante l'ultima edizione del docu-reality, potrebbe esserci un riavvicinamento.

Le avventure di alcuni partecipanti a Temptation Island 2024 stanno animando l'estate del gossip. Dopo il triangolo tra Lino, Alessia e Maika, che forse ritroveremo al Grande Fratello, un'altra storia si è sviluppata nelle ultime ore. Martina De Ioannon e Raul Dumitras hanno lasciato il villaggio dei sentimenti da single, lei ha frequentato l'ex tentatore Carlo Marini, lui la tentatrice Nicole Bellona, e tra loro sembrava fosse tutto finito.

Il viaggio a Mykonos e gli incontri sospetti

Nonostante queste premesse, pare che nelle ultime ore le dinamiche siano cambiate e i due ex fidanzati potrebbero essersi riavvicinati. Secondo i fan della coppia, Raul si è recentemente recato a Mykonos per festeggiare il compleanno con alcuni amici. Sull'isola greca si trova attualmente anche il fratello di Martina, Francesco De Ioannon. I due frequenterebbero lo stesso albergo, inoltre, Marco, un altro fratello della ragazza, e Raul sono stati visti nella stessa discoteca, come ha rivelato Deianira Marzano grazie alle segnalazioni arrivate dai suoi follower.

L'esperta di gossip ha svelato che presto anche Martina partirà per la Grecia, raggiungendo il fratello in una delle isole più amate. Questo viaggio avrebbe provocato alcuni dissapori con Carlo Martini. La situazione, quindi, è in continua evoluzione. Raul e l'ex fidanzata, tra qualche ora, potrebbero trovarsi sulla stessa isola, dopo i ventuno giorni passati in Sardegna, e chissà se questa volta il finale sarà diverso.

Il bacio tra Nicole e Raul

Nel frattempo, Nicole Bellona, in una storia di Instagram, parlando della sua relazione con Raul, con cui ha condiviso anche dei baci in discoteca, rispondendo ai suoi follower su Instagram, ha detto: "Al momento preferisco non espormi. Vi posso dire che sicuramente è una persona a cui tengo e voglio preservare il rapporto da pettegolezzi e da gente che è solo in cerca di visibilità".