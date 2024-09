Temptation Island 2024, Lino Giuliano su Raul Dumitras: "Mi ha contattato" e su Alessia "Ho sbagliato io"

Negli ultimi giorni, i social sono stati teatro di un acceso confronto tra Raul Dumitras e Lino Giuliano, ex partecipanti di Temptation Island. Dopo alcuni scambi di frecciatine, la situazione sembra essersi risolta. Era stato l'ex fidanzato di Martina De Ioannon, nuova tronista di Uomini e donne, ad accendere la miccia con una storia su Instagram.

Pace fatta dopo le schermaglie degli ultimi giorni

In dialetto napoletano Raul ha scritto: "Uomini si nasce, non si diventa". Poco dopo, Lino Giuliano, prossimo concorrente del Grande Fratello, ha risposto con un messaggio altrettanto pungente: "Visto che c'è stata una provocazione totale da parte del ragazzo, un giorno smaschererò una persona che voi tanto amate, con tanto di prove e tutta la verità. Voglio tenervelo nascosto ancora per un po', sto solo aspettando qualche altra provocazione. E allora le maschere cadranno. È come quando qualcuno usa la maschera di The Mask: la stessa identica cosa".

Tuttavia, oggi Lino, rispondendo alle domande dei follower, ha chiarito che la situazione con Raul si è risolta. "Abbiamo avuto un piccolo dibattito, ma mi ha contattato e mi ha chiesto scusa per una nostra situazione da chiarire. Ora è tutto a posto, abbiamo chiarito e per me, per ora, va bene così. Siamo sereni", ha scritto nelle sue storie su Instagram.

Raul nel pinnettu

Lino, ha proposto del rapporto con gli altri fidanzati del docu-reality, ha anche aggiunto: "Ho semplicemente evitato luoghi per me inappropriati per evitare ulteriori disguidi, vista la situazione con le tentatrici ecc." Il concorrente ha mostrato un atteggiamento sorprendentemente dolce nei confronti della sua ex, Alessia Pascarella: "Ho sbagliato io nei confronti di Alessia. Lei avrà sbagliato a parlare e a dire cose non vere sulla mia vita privata, ma l'ha fatto perché era arrabbiata. Alessia è una ragazza serissima."