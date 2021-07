Temptation Island 2021, Valentina Vignali sbugiarda Stefano: “mi ha scritto mentre stava con Manuela” (video)

Valentina Vignali, mentre andava in onda Temptation Island 2021, ha mostrato i messaggi ricevuti da Stefano su Instagram.

Valentina Vignali ieri sera ha sbugiardato Stefano Serena durante l'ultima puntata di Temptation Island 2021: la cestista ha mostrato alcuni messaggi che Stefano le aveva inviato su Instagram in cui le chiedeva di uscire mentre era ancora fidanzato con Manuela.

Ieri sera con la sesta puntata di Temptation Island 2021 si è chiuso il sipario sul reality estivo di Canale 5. Uno dei momenti più discussi della serata è stato il falò di confronto tra Stefano Sirena e Manuela Carriero con quest'ultima che si è avventata sul ragazzo schiaffeggiandolo.

Durante la diretta del falò è intervenuta su Instagram Valentina Vignali, la cestista nelle sue storie ha parlato proprio di Stefano, uno dei due protagonista della serata. Valentina si è ricordata che il ragazzo qualche anno prima l'aveva contattata in direct "Se Manuela e Stefano stanno insieme da quattro anni e mezzo si presuppone si siano messi insieme a metà 2016 o qualcosa del genere... Guardate che cosa ho trovato nei miei direct". La Vignali ha mostrato alcuni messaggi mandati da Stefano Serena negli anni 2017, 2018 e 2019 "L'avevo detto che sei più bella di prima" , "Quanto sei bella" e "Ti voglio portare a cena".

Sono bastati i classici due calcoli a Valentina Vignali per affermare: "quindi mentre stava con lei ha scritto a me e a chissà quante altre ragazze. Cioè, Manuela, se tu non ti metti con Luciano vengo a prenderti a Brindisi".

Nel frattempo su Canale 5 il falò si concludeva con la rottura tra Manuela e Stefano. La ragazza sembra aver ascoltato i consigli della cestista e ha iniziato una relazione con il tentatore Luciano.