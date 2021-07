Temptation Island 2021, Manuela schiaffeggia Stefano durante il falò di confronto (video)

A Temptation Island 2021 tra Manuela e Stefano sono volati schiaffi: Filippo Bisciglia ha separato i due partecipanti impedendo che la situazione degenerasse, lui aveva rivelato che Manuela si è rifatta il naso e i seni perché è un'insicura.

Ieri sera si è concluso Temptation Island 2021, erano attesi due falò di confronto, tra Natascia Zagato e Alessio Tanoni e tra Manuela Carriero e Stefano Sirena. Quest'ultimo prometteva scintille ma nessuno si sarebbe aspettato l'aggressione fisica di Manuela ai danni di quello che oggi è il suo ex. Quando i due si sono trovati faccia a faccia il primo a parlare è stato Stefano "perchè lei ha parlato anche troppo". Ha accusato Manuela di aver parlato male di lui sin dal primo giorno e poi, riferendosi al tentatore con cui la Carriero si è baciata, ha detto "Hai trovato uno che come te vive sulle nuvole. Non pensare che sono stato con le mani in mano".

Da questo momento i toni si sono alzati, Manuela ha detto di non rimpiangere nulla di questi giorni passati con Luciano "io non mi pento di quello che ho fatto. Mi hai sempre tradita e io ti ho perdonato, perché il perdono non si nega a nessuno. Per dimenticare ci vuole un uomo accanto, non uno come te".

Il falò è precipitato quando Stefano ha rivelato che la ragazza si è sottoposta a degli interventi di chirurgia estetica "Tu hai il naso e le tette rifatte, sei insicura" ha detto Stefano, e lei: "E allora quale è il problema?". Subito dopo Manuela si è scagliata contro Stefano dandogli uno schiaffo, Filippo Bisciglia è intervenuto per separarli, chiedendo di abbassare i toni.

Da questo momento la tensione è scemata, i due hanno continuato a rinfacciarsi tradimenti e mancanze di attenzione ma con modi più civili. "Mi sentivo schifosa dopo essere stata a letto con te" ha detto Manuela. Stefano da parte sua ha capito che la ragazza non ha dimenticato i suoi tradimenti: "Il bacio a Luciano non lo perdono perché se lo ha dato è perché non mi ha mai perdonato". Alla fine l'inevitabile decisione: Stefano e Manuela hanno abbandonato il programma da single.