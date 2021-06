Temptation Island 2021, finite le riprese per il programma in arrivo su Canale 5: ecco le anticipazioni

Riprese finite per Temptation Island 2021: le sei coppie protagoniste del programma sono tornate a casa. L'autrice Raffaela Mennoia ha rilasciato sui social alcune anticipazioni di quello che vedremo nei prossimi giorni.

Domani, mercoledì 30 giugno inizia Temptation Island 2021, questa edizione non prevede coppie VIP e sarà condotta da Filippo Bisciglia. Sin dall'inizio Mediaset ha comunicato che dopo la prima puntata infrasettimanale, il programma andrà sempre in onda di lunedì fino al prossimo 2 agosto.

Conosciamo già i partecipanti grazie alle anticipazioni dei giorni scorsi quando, sui canali social del programma, sono stati resi noti i nomi e i profili delle prime 2 coppie e, in un secondo momento, quelli delle ultime 4 coppie.

Le 6 coppie oggi sono a casa, le registrazioni del programma sono finite, come ha annunciato Raffaela Mennoia sui social. L'autrice del reality di Canale 5 ha spiegato su Instagram che è stata un'edizione particolare e che alcune cose non sono andate come avrebbe voluto. Raffaela Mennoia naturalmente non ha spoilerato nulla di importante, non ha confermato i rumors dei giorni scorsi secondo cui una coppia sarebbe stata squalificata perché l'uomo avrebbe scavalcato la barriera per incontrare la sua metà. "Sono tornata a Roma già da un paio di giorni, abbiamo consegnato il programma, il 30 giugno iniziamo. È stata veramente un'edizione particolare. Io sono molto contenta sia per il cast sia per come sono andate determinate situazioni, un po' meno per altre, però è normale", ha detto il braccio destro di Maria De Filippi.

Subito dopo la Mennoia ha fatto una riflessione molto enigmatica su ciò che è successo alle 6 coppie e di come si sono evolute le loro relazioni: "e dovessi fare una riflessione rispetto a quest'edizione direi che nulla è come sembra, che nulla è più vero di come sembra, che, alcune volte, l'unica soluzione è stare insieme che, in altri casi, l'unica soluzione è non stare insieme e che, a volte, l'amore fa dei giri incredibili per poi ritornare! Ho detto tutto e, come al solito, non ho detto niente! Ma anche questa è un'arte", ha concluso Raffaela scherzando con i suoi follower.