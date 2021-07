Temptation Island 2021: le anticipazioni della penultima puntata, stasera su Canale 5

La penultima puntata di Temptation Island 2021 va in onda stasera su Canale 5 alle 21:30: scopriremo quali coppie decideranno di continuare la loro avventura insieme dopo i falò di confronto.

Domani sera invece verrà trasmesso lo speciale dove scopriremo la reale situazione delle coppie un mese dopo l'inizio del loro viaggio nei sentimenti.

Questa settimana Temptation Island raddoppia, il programma prodotto da Maria De Filippi andrà in onda sia di lunedì che di martedì, anticipando a domani la puntata finale prevista inizialmente per il 2 agosto. Le coppie rimaste nel programma sono quattro: Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Alessio e Natascia, Floriana e Federico. Nelle puntate precedenti Tommaso Eletti e Valentina Nulli Agosti si sono lasciati mentre Claudia e Ste hanno deciso di sposarsi. Stasera scopriremo se Floriana, dopo aver abbandonato il falò ed essere uscita come single, deciderà di confrontarsi di nuovo con Federico.

La coppia composta da Manuela e Stefano sarebbe ai titoli di coda, la ragazza è stata vista nei giorni scorsi in giro per Brindisi, la sua città, senza il fidanzato. Secondo alcune anticipazioni oggi al ragazzo sarà mostrato un video in cui Manuela bacia Luciano, il suo tentatore.

Altra coppia sull'orlo di una crisi di nervi è quella composta da Jessica e Alessandro. La ragazza è sempre più complice di Davide, il single con cui si accompagna dall'inizio dei Temptation Island. Alessandro invece è attratto da Carlotta. Alessio e Natascia sembrano essere la coppia più solida al momento: stasera, salvo sorprese, dovrebbero uscire dal docu-reality mano nella mano.