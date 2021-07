Temptation Island 2021, Floriana a Federico dopo il falò di confronto: “con te a casa non ci torno”

Floriana dopo il falò di confronto ha deciso di tornare a casa senza Federico: a Temptation Island 2021 la ragazza non ha perdonato al suo fidanzato alcune frasi sulla loro relazione e l'avvicinamento ad una tentatrice.

Dopo Tommaso Eletti e Valentina Nulli, che si sono lasciati durante il falò di confronto della seconda puntata di Temptation Island 2021, Floriana e Federico sono la seconda coppia a rompere la loro relazione nel corso di questa edizione del reality. La scorsa settimana Claudia e Ste hanno invece lasciato l'Is Morus Relais per sposarsi ad agosto.

Federico e Floriana sono siciliani, di Palermo, lei ha 21 anni lui ne ha 34, la ragazza aveva chiesto di partecipare al programma perché: "siamo fidanzati da 2 anni all'inizio andava tutto bene, dopo un poco ha smesso di corteggiarmi come faceva all'inizio e a darmi per scontata", aveva scritto alla redazione.

Ieri la loro avventura a Temptation Island è finita davanti al falò di confronto chiesto da Floriana. La ragazza ha visto numerosi video che l'hanno convinta a prendere questa decisione. Federico in questi giorni ha corteggiato la tentatrice Vincenza, alla quale ha promesso che dopo il reality si sarebbero sentiti lo stesso "a prescindere", mentre Floriana ha confessato a Filippo Bisciglia: "lui si rapporta sempre con la stessa ragazza, si sta facendo una storia qua dentro e ho capito che lui non prova più niente per me e quindi non ha senso che io continuo il mio percorso qui dentro!".

Quando inizia il falò la ragazza è decisissima a rompere il rapporto con Federico, che sorprende gli spettatori scoppiando in lacrime. "Tutto quello che fai con la tentatrice, con me non lo fai da più di un anno", gli dice Floriana che ha visto tutti i video. "Lei non sa quello che provo" risponde Federico aggiungendo "qua ho capito che la amo da morire".

Ma Federica si mostra irremovibile, e prima di comunicargli l'intenzione di tornare a casa da single gli dice "non mi meriti, piangi perché sai che hai fatto schifo. Non ci torni a casa con me". Federico non si arrende e chiede un nuovo confronto, se Floriana ha accettato lo sapremo solo la prossima settimana.