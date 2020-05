Temptation Island 2020: Leonardo Pieraccioni si candida, Raffaella Mennoia risponde (video)

Leonardo Pieraccioni in un simpatico video su Instagram si è candidato come concorrente per Temptation Island 2020, e Raffaella Mennoia gli ha risposto.

Sarà Leonardo Pieraccioni uno dei prossimi concorrenti di Temptation Island 2020? Il regista toscano si è candidato come tentatore, pronta la risposta di Raffaella Mennoia: "Ti aspettiamo".

In attesa che il mondo del cinema possa tornare a lavorare regolarmente Leonardo Pieraccioni cerca strade alternative. Il regista toscano in un simpatico video su Instagram si è proposto come tentatore per la nuova stagione di Temptation Island, che dovrebbe andare in onda il giovedì sera a partire da metà giugno. Leonardo deve aver letto che il reality, nonostante le restrizioni esistenti, si farà ed ha deciso di avanzare la sua candidatura.

Capelli arruffati, barba leggermente incolta e fazzoletto dove soffiare rumorosamente il naso Leonardo si è candidato: "Questo è un appello pubblico. Quest'anno vorrei fare il tentatore a Temptation Island", ha detto il regista de Il ciclone prima di congedare il pubblico con una rumorosa soffiata di naso. L'outfit deve essere piaciuto a Raffaella Mennoia, l'autrice televisiva che cura il casting del reality, che ha replicato "Ti aspettiamo". Elisabetta Soldati che si occupa della comunicazione di Maria de Filippi sul suo profilo ha scritto "Magari!".

Temptation Island 2020 tornerà a giugno condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia, ci saranno delle novità di rilievo legate alle nuove regole ma la produzione per il momento non ha fornito nessuna indiscrezione.