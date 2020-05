Temptation Island 2020 arriva su Canale 5: ecco quando

Temptation Island 2020 si farà, come annunciato nei palinsesti estivi di Canale 5. Quando? A giugno la trasmissione ancora condotta da Filippo Bisciglia è attesa ai nastri di partenza, pur con qualche novità di rilievo.

Coppie sull'orlo di una crisi di nervi da una parte, tentatori e tentatrici dall'altra, torneranno a mettersi in gioco nel reality di Canale 5. Nei giorni scorsi Maria De Filippi aveva confermato la possibilità del ritorno di Temptation Island sostenendo che in questo reality il contatto fisico non è necessario. Poche ore dopo Raffaella Mennoia sui social ha annunciato l'inizio dei casting. Il programma è stato inserito da Publitalia nei palinsesti estivi di Canale 5 e il sito DavideMaggio.it ha confermato che il reality della tentazione andrà in onda a giugno. Non è ancora chiaro come cambierà il format del programma, tra le ipotesi che circolano c'è quella che vede i partecipanti passare una prima parte isolati - in una struttura individuata dalla produzione - per poi iniziare il vero reality senza nessun rischio per la salute.