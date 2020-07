Temptation Island 2020, crisi di gelosia per Lorenzo Amoruso: "Vado fuori di testa" (VIDEO)

Crisi di gelosia per Lorenzo Amoruso, che ha proprio perso la pazienza come si vede nel video pubblicato sui social di Temptation Island 2020: l'ex calciatore è infuriato con Manila Nazzaro. Cosa avrà fatto l'ex Miss Italia per far arrabbiare il suo Compagno lo scopriremo stasera, insieme a Filippo Bisciglia.

La produzione di Temptation Island continua a stuzzicare la fantasia degli spettatori, dopo aver visto Antonella Elia sconcertata dal video di Pietro Delle Piane, oggi tocca a Lorenzo Amoruso. L'ex difensore del Bari deve aver visto qualcosa di scioccante per essere così infuriato, nella clip lo vediamo prende a schiaffi con due mani un cuscino, sospirare: "vado fuori di capoccia mamma mia - dice a se stesso e a Pietro delle Piane che gli siede accanto e poi ripete di nuovo - mamma mia, mamma mia".

La settimana scorsa il comportamento di Manila nel villaggio delle fidanzate non era piaciuto a Lorenzo, l'ex Miss Italia aveva spalmato la crema ad un tentatore. Manila poco dopo parlando con Valeria aveva messo in discussione il rapporto con Amoruso: "Il fatto che lui non abbia proprio voglia di trasferirsi da Firenze a Roma mi ha un po' allontanata ". Lorenzo guardando il video aveva detto ai suoi compagni di viaggio: "Crede di fare la deficiente con me? Non ha capito con chi ca..o ha a che fare".