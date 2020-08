Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: “Temptation Island è stato una seconda possibilità̀”

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno voluto ringraziare i fan dopo Temptation Island con un messaggio condiviso su Instagram. I concorrenti sono usciti insieme dal gioco e sono felici di aver avuto una seconda possibilità grazie al reality condotto da Filippo Bisciglia.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso già dopo la prima puntata erano diventati gli idoli degli spettatori, soprattutto di quelli che commentano la trasmissione sui social. Lorenzo e Manila sono stati anche un valido sostegno per i loro compagni di avventura, l'ex Miss Italia è stata accanto ad Antonella Elia nei momenti di crisi, Lorenzo da parte sua ha provato a dare sicurezza ad Andrea.

Finita la trasmissione la coppia può ritornare sui social, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno condiviso un post in cui ringraziano i fan per il supporto scrivendo: "Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l'affetto e l'amore con cui ci avete sostenuto". La coppia durante la trasmissione ha avuto momenti di tensione legati ad alcune affermazione di Manila che non erano piaciute all'ex calciatore, i dissidi ora sembrano superati.

Nel primo selfie dopo la fine della trasmissione i due hanno voluto ringraziare anche tutta la squadra del reality: "Grazie all'incredibile famiglia di #TemptationIsland per aver creduto nel nostro #Amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Manila una seconda possibilità̀". Manila e Lorenzo dopo la fine del programma hanno deciso di andare a convivere a Roma, Lorenzo probabilmente dovrà fare la spola con Firenze, città in cui ha i suoi affari, ma in tempi di alta velocità l'ostacolo sembra facilmente superabile.