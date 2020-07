Temptation Island 2020, Lorenzo Amoruso: il suo urlo contro Anna è già un meme

Lorenzo Amoruso è già diventato il personaggio preferito di Temptation Island 2020 grazie all'urlo contro Anna. Che, come tutti sanno, non è certo l'altra metà della sua coppia, ma a volte l'empatia può fare davvero molto. E così l'ex calciatore è stato il vero protagonista della prima punta del reality il suo "E allora!" contro la concorrente Anna Boschetti è diventato il grido di battaglia degli spettatori.

Sono bastate poche ore a Lorenzo Amoruso per rubare la scena agli altri concorrenti e diventare il preferito del pubblico che segue Temptation Island e lo commenta sui social. Nella sua attività di calciatore Amoruso è stato un difensore implacabile sempre pronto a buttarsi nella mischia, queste sue caratteristiche le ha portate all'interno del programma, pronto a difendere il concorrente Andrea contro i tatticismi della sua compagna.

Anna per ferire Andrea ha finto un grande interesse per alcuni tentatori, ha ballato in maniera sensuale e si è chiusa in bagno con uno di loro. Andrea l'ha presa male, ha lanciato una sedia per aria e ha iniziato a piangere. Al suo fianco un lucidissimo Lorenzo Amoruso. Quando Anna ha detto di volere un figlio da Andrea che "Economicamente sta benissimo", ha urlato "E allora!", un grido spontaneo e nauseato che ha fatto il giro del web. Subito dopo l'ex calciatore ha detto la sua su Anna: "Non ho visto rispetto per l'amore. Lei dice: Ottengo ciò che voglio facendo così perché so che lo faccio star male. Ragazzi, Dario Argento le fa una pippa a questa. Ho visto solo attaccamento ai soldi", una frase a cui il web ha dedicato i famosi novantadue minuti di applausi.