Temptation Island 2020: Antonella Elia e Pietro Delle Piane prima coppia concorrente del reality

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono la prima coppia concorrente di Temptation Island 2020. L'annuncio è arrivato prima in televisione, attraverso il promo del programma postato, subito dopo, sule pagine social del reality.

Antonella Elia è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2020, durante il reality è stato spesso chiamato in gioco anche Pietro Delle Piane, per esempio quando un settimanale l'ha fotografato in compagnia della sua ex fidanzata Fiore Argento. Le foto erano state mostrate all'ex showgirl, Antonella non l'aveva presa bene e aveva messo in dubbio il futuro della sua relazione con Delle Piane che nel frattempo era ospite di numerose trasmissioni televisive.

Oggi è arrivata la conferma delle indiscrezioni che circolavano nei giorni scorsi, Antonella Elia e Pietro Delle Piane parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island. Nel promo Antonella presenta Pietro come il suo fidanzato da un anno e tre mesi. "Ciao sono Antonella Elia. Sto con Pietro da un anno e tre mesi. Ho detto sì a Temptation Island perché mi stuzzica molto l'idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini", dice Antonella seduta sul divano di casa, poi la parola passa a Pietro: "Sono un uomo del Sud. Ho una gelosia proprio fisica. Non deve farsi toccare nemmeno la mano o i piedi. Evitiamo". A questo Antonella risponde: "E cosa faccio?".

Appuntamento al 7 luglio su Canale 5.