Temptation Island 2020, Antonella Elia crolla davanti al bacio di Pietro delle Piane e Beatrice

Crollo emotivo per Antonella Elia nell'ultima puntata di Temptation Island 2020 dopo aver scoperto che Pietro delle Piane ha baciato Beatrice. Il compagno della showgirl aveva scelto un posto in cui le telecamere non potevano filmare il bacio con la tentatrice, salvo poi raccontare tutto a Lorenzo Amoruso.

Filippo Bisciglia dice che il suo docureality è "un viaggio nei sentimenti", per Antonella Elia si sta rivelando però una discesa agli inferi. Ieri la showgirl potrebbe aver aperto gli occhi definitivamente sul suo compagno perchè Pietro, dopo averla ferita verbalmente affermando che "è acida perché non ha avuto figli", è passato all'azione baciando Beatrice. É stata una puntata durissima per la Elia che ha sentito Piero rimarcare la differenza tra loro due "Io ho un figlio lei non ha una discendenza". Antonella si è safogata con Filippo: "Dice sempre cose che mi feriscono. È ovvio che non ho figli, è ovvio che ho sofferto la solitudine, ovvio che non ho una discendenza. Però parlarne così lo trovo offensivo".

Antonella Elia però ha vissuto un altro momento terribile, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quando ha scoperto che Pietro ha baciato la single Beatrice, è stato lui stesso ad ammetterlo parlando con Amoruso: "L'ho baciata, ho trovato un posto lontano dalle telecamere". Antonella al villaggio delle fidanzate è scoppiata a piangere tra le braccia delle ragazze, dove è prontamente arrivato il sostegno di Manila Nazzaro: "No Antonella. Adesso basta, noi dobbiamo essere libere di dire di no a quello che vogliono e loro non possono sentirsi liberi di umiliarci", parole accolte con tripudio sui social, che hanno eletto la ex Miss Italia come consigliere spirituale di tutte le donne.