Temptation Island 2019 inizia il 24 giugno, Maria De Filippi: "Una coppia è già scoppiata"

Temptation Island 2019 tornerà lunedì 24 giugno su Canale5 con la sua sesta edizione. Che, stando a quanto annunciato da Maria De Filippi, sarà alquanto movimentata.

Le coppie pronte a tenere compagnia agli spettatori saranno 6: Nunzia e Arcangelo, David e Cristina, Massimo e Ilaria, Nicola e Sabrina, Jessica e Andrea e Katia e Vittorio. Alla conduzione ancora una volta Filippo Bisciglia, che avrà il suo bel daffare con dei concorrenti che si sono dimostrati turbolenti già nelle prime giornate di registrazione in Sardegna. Come ha raccontato Maria De Filippi in un'intervista a Radio Deejay ci sarebbe già una coppia scoppiata: "Nessuno di noi se lo aspettava visto che è avvenuto dopo poche ore dall'ingresso nei villaggi. La fidanzata di uno ha preso una specie di cotta, non so come si possa definire, per un single. Quattro ore dopo l'inizio delle registrazioni, il fidanzato è stato convocato nel pinnettu per due volte, perché vedesse cosa stava facendo la fidanzata".

Ha continuato la De Filippi: "La prima volta nel pinnettu, lui ci è rimasto malissimo perché la fidanzata ha iniziato a raccontare dettagli anche intimi di lui e della loro relazione , mentre la seconda volta (quando è stato riconvocato) ha reagito male, non dico che piangeva... ma quasi. Penso che lui non se lo aspettasse proprio e, ripeto, non ce l'aspettavamo neanche noi". Quale delle sei coppie sarà scoppiata prima ancora dell'inizio della messa in onda? Lo scopriremo a partire dal prossimo 24 giugno.