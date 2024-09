Temptation Island 13, Federica e Alfonso: l'epilogo inaspettato dopo il docu-reality”, l’indiscrezione

Nella puntata del 10 settembre 2024 di Temptation Island, abbiamo visto Federica Petagna e Alfonso D'Apice, una delle coppie più controverse del docu-reality. Federica e Alfonso stanno insieme da otto anni; lei aveva appena dodici anni quando hanno iniziato la loro relazione. Le dinamiche tra i due hanno sollevato forti polemiche sui social media, con molti utenti che li considerano l'esempio di una coppia tossica.

La storia della controversa coppia

Alfonso, che lavora come direttore di un locale, esercita un controllo eccessivo sulla fidanzata, al punto che Federica si sente oppressa. Ad esempio, ha rivelato di non aver mai indossato costumi che non fossero stati previamente approvati da lui. Per questo motivo, nella puntata di ieri, ha mestato alcuni costumi, nascosti nella sua valigia, che il suo fidanzato aveva bocciato.

La gelosia di Alfonso è così intensa che si estende anche alle situazioni più quotidiane, come viaggi di lavoro, dove la geocalizza con il cellulare, o uscite con ipotetiche amiche. Federica, infatti, ha svelato che l'unica persona con cui può parlare liberamente è sua madre, non avendo altre persone con cui confrontarsi.

Alfonso durante il falò dei fidanzati

Durante il soggiorno, Federica ha sviluppato una crescente intesa con Stefano, uno dei tentatori, con cui ha condiviso momenti di intensa complicità. Le interazioni tra Federica e il single hanno scatenato la furia di Alfonso, che, visibilmenteturbato, ha manifestato l'intenzione di lasciare l'Is Morus Relais, anche via mare, evitando il tradizionale falò di confronto.

L'indiscrezione sul dopo docu-reality

Nelle ultime ore sono emerse voci che suggeriscono una svolta sorprendente per Federica e Alfonso: si parla di una possibile uscita dei due come single. Deianira Marzano ha confermato le speculazioni con uno spoiler: "Il percorso di questa coppia potrebbe prendere una piega inaspettata, lasciando tutti con il fiato sospeso", ha scritto l'esperta di gossip. Inoltre, altre segnalazioni all'influencerr confermano che i due ragazzi avrebbero lasciato il programma separati e che Federica sarà a Milano nei prossimi giorni da sola.