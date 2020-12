Tempesta di ghiaccio e quell'errore "medico" nel film

In una scena di Tempesta di ghiaccio è presente un gravissimo, sebbene piuttosto comune, errore "medico" che è stato notato da molti critici e membri del pubblico dopo l'uscita del film nelle sale cinematografiche nel 2009.

Nella sequenza in questione Charlie, interpretato da Mark Moses in Ice Twisters (il nome del film in lingua originale), controlla il polso di Nora ma commette l'errore di usare il pollice. Il pollice, infatti, ha esso stesso un forte battito, motivo per cui per controllare il polso di qualcuno si dovrebbe utilizzare un altro dito.

La pellicola fantascientifica canadese-americana diretta da Steven R. Monroe parla di Charlie Price, ex scienziato divenuto scrittore di fantascienza che si ritrova a vivere uno dei suoi romanzi quando un laboratorio governativo perde il controllo su alcuni esperimenti meteo.

A proposito di Tempesta di ghiaccio un critico di Rotten Tomatoes ha scritto: "La maggior parte dei thriller legati al clima come '2012' glorifica il potere distruttivo di Madre Natura in tutta la sua grandezza, ma questo è chiaramente al di là delle capacità dei creatori di questa pellicola. Evidentemente, quel tipo di spettacolo non è stato realizzabile con questo budget e gli effetti speciali, generati pigramente dai computer, non hanno alcun impatto sullo spettatore."