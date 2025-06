Teenage Mercenary, il webtoon d’azione che ha conquistato il Giappone diventa un anime

Teenage Mercenary, uno dei webtoon d'azione più seguiti in Giappone, riceverà presto un adattamento anime. L'annuncio arriva da Webtoon e coinvolge Line Digital Frontier, con la possibilità di una produzione firmata Studio No.9. La serie, firmata da YC e Rakyeon, è da due anni il titolo più letto su Line Manga e ha superato il miliardo di yen in vendite.

Teenage Mercenary: il fenomeno d'azione diventa un anime

Nell'attuale fermento di adattamenti da manhwa ad anime, Teenage Mercenary entra a far parte del club dei titoli destinati a fare rumore. Creato da YC e Rakyeon, questo webtoon d'azione è appena stato annunciato come prossimo candidato all'animazione da parte di Webtoon, che ha rivelato la notizia in un post ufficiale su X. L'adattamento sarà gestito da Line Digital Frontier, una sussidiaria giapponese del colosso Webtoon, già coinvolta in recenti investimenti nel mondo dell'animazione, tra cui la collaborazione con lo studio No. 9 Inc. (già noto per "Senpai Is an Otokonoko"). Al momento, tuttavia, non è ancora stato confermato quale studio si occuperà effettivamente della serie né è stata indicata una finestra d'uscita.

Nel frattempo, l'attesa resta altissima. Dopo il successo globale di anime tratti da webtoon come Solo Leveling e Viral Hit, Teenage Mercenary arriva con l'aura di una serie pronta a spostare l'asticella ancora più in alto. Il titolo non è certo sconosciuto: da due anni è il webtoon d'azione più letto su Line Manga, la piattaforma giapponese affiliata a Webtoon, con un incasso mensile che supera i 100 milioni di yen e vendite complessive che, nel solo 2023, hanno superato il miliardo di yen. Numeri che parlano chiaro, soprattutto in un panorama dove la concorrenza è sempre più affollata.

Ma cosa rende Teenage Mercenary così travolgente? La risposta sta tutta nella sua premessa narrativamente esplosiva. "All'età di otto anni, Ijin Yu ha perso i genitori in un incidente aereo ed è rimasto bloccato in una terra straniera, costretto a diventare un bambino mercenario per sopravvivere", si legge nella descrizione ufficiale. "Torna a casa dieci anni dopo per riunirsi alla sua famiglia in Corea, dove cibo e riparo abbondano e tutto sembra tranquillo. Ma Ijin scoprirà presto che la vita da adolescente è tutta un'altra missione di sopravvivenza. Con solo un anno di liceo rimasto, dovrà imparare nuove strategie per muoversi nel campo di battaglia scolastico. Riuscirà a sopravvivere a un anno di scuola superiore? O sarà la scuola a dover sopravvivere a lui?"

Questa premessa unisce l'estetica spietata del thriller militare alla quotidianità scolastica, con un protagonista che porta sulle spalle il trauma della guerra ma è costretto a decifrare i codici sociali di un'aula e di un corridoio affollato. Un contrasto potente, capace di attirare lettori affamati di storie d'azione ma anche di crescita personale. Con altri titoli Webtoon in arrivo resi persino live-action, il 2025 si prospetta come un anno cruciale per l'esplosione definitiva del manhwa nel mondo dell'animazione.