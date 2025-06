Una delle storie d'amore più lette tra i webtoon è ora un K-drama live-action che sta facendo già scalpore

Quella che è iniziata come un'eccentrica e romantica lettura webtoon ricca di sentimento, umorismo e una chimica travolgente, dopo cinque anni è diventata una serie live-action che i fan stanno già definendo un must per il 2025.

A cinque anni dal debutto del manhwa originale, The First Night with the Duke arriva sul piccolo schermo in una versione live-action che conquista fin dal primo trailer. Tra palazzi reali, strategie sentimentali e un principe ossessionato, la serie K-drama promette una rilettura brillante e irriverente tra i generi romantici. Un must per chi ama storie travolgenti ma piene di autoironia.

The First Night with the Duke: il webtoon cult diventa un K-drama cult

In un panorama dove gli isekai romantici spesso si rifugiano nei cliché più abusati, The First Night with the Duke sceglie di riscrivere la regola d'oro dell'amore incastrato tra le pagine. La protagonista, una studentessa universitaria contemporanea, si ritrova intrappolata nel corpo di Cha Sun Chaek, personaggio secondario del suo web novel preferito. Ma invece di restare nell'ombra, come la sceneggiatura originale prevedrebbe, una notte di eccessi alcolici la trasforma inaspettatamente nella protagonista di una nuova, caotica storia. Dopo aver passato la notte con il protagonista maschile del romanzo, il principe Yi Beon, Sun Chaek si risveglia al centro dell'attenzione, cercando disperatamente di rimettere i fili narrativi al loro posto. Ma il destino - e soprattutto un principe testardo - non sembrano affatto intenzionati a collaborare.

Il personaggio di Yi Beon, interpretato da un glaciale Ok Taecyeon, ribalta l'archetipo del principe ideale: è tormentato, geloso, irresistibilmente appiccicoso. Il suo interesse ossessivo per Sun Chaek destabilizza l'equilibrio della storia originale e trasforma l'impresa della protagonista - riportare il racconto verso la sua "eroina corretta", Cho Eun Ae - in una commedia romantica densa di imprevisti, dichiarazioni infuocate e giochi di palazzo. Tra intrighi di corte e tentativi falliti di fuga emotiva, il K-drama si muove su un crinale brillante tra ironia e vulnerabilità, offrendo un racconto in cui l'amore non salva, ma scompiglia.

L'adattamento in live-action mantiene intatto il fascino visivo del manhwa originale, offrendo una resa sontuosa che alterna sontuose scenografie a costumi storici curati nel dettaglio. La regia sceglie la via del romanticismo teatrale, ma non dimentica mai l'ironia e il cuore pop dell'opera da cui è tratto. Seohyun nei panni di Sun Chaek è una protagonista magnetica: il suo volto si muove con disinvoltura tra lo smarrimento comico e la malinconia crescente di chi si ritrova emotivamente sospeso tra due mondi - quello da cui proviene e quello in cui è stata catapultata.

Il successo dell'adattamento sta anche nella fedeltà al tono originario dell'opera firmata da Hwang Do Tol: leggero ma non superficiale, romantico senza scivolare nel melenso. La storia è un perfetto mix di fantasy storico, umorismo da commedia degli equivoci e dolcezza disarmante. Anche per chi non ha mai letto il webtoon, The First Night with the Duke riesce a colpire dritto al cuore con il suo modo inusuale di raccontare l'amore e l'identità, rivelandosi uno di quei rari casi in cui il salto dalla pagina allo schermo non solo funziona, ma conquista.