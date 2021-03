Ted K: Sharlto Copley è Unabomber nella foto e nella clip del film di Tony Stone

Ted K: Sharlto Copley nella prima foto del film

Svelate la prima foto e la prima clip di Ted K, film prodotto da Hanway Films e Cinetic Media e diretto da Tony Stone che vede Sharlto Copley nei panni di Ted Kaczynski, più noto come Unabomber.

Ted K, presentato a Berlino 2021, nella sezione Panorama, racconta una porzione della vita di Ted Kaczynski basandosi sui suoi diari e sui racconti di chi era in contatto con lui.

Ted K vive una vita da recluso in un cottage di legno tra le montagne del Montana. Ma quando l'ex professore universitario, che disprezza la società moderna e la sua fiducia nella tecnologia, si radicalizza comincia a compiere piccoli atti di sabotaggio che sfoceranno in attentati dinamitardi mortali. Per il mondo, Ted K diventerà noto come Unabomber.