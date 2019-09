Techetechetè: Gigi Proietti protagonista dello speciale stasera su Rai1

La nuova puntata monografica di Techetechetè sarà dedicata a Gigi Proietti e andrà in onda stasera su Rai1 come sempre alle 20:35.

Techetechetè torna stasera su Rai1 con uno speciale su Gigi Proietti, una puntata monografica in onda alle 20:35 curata da Achille Corea e dedicata a uno degli attori più versatili del panorama italiano.

Attivo fin da giovanissimo in campo cinematografico (la prima comparsata risale a Il nostro campione, del 1955, all'epoca aveva solo 15 anni), è tuttavia il teatro a formare come attore Gigi Proietti, nonostante, come lui stesso ha più volte dichiarato, non sia stato subito amore tra lui e le tavole del palcoscenico. Eppure, proprio per il teatro, deciderà di lasciare la facoltà di Giurisprudenza a soli 6 esami dalla laurea, venendo ampiamente ripagato quando, nel 1970, ottiene uno dei più grandi successi della sua lunga carriera, quasi per caso. Viene chiamato a interpretare il ruolo di Ademar nella commedia musicale Alleluja brava gente: il compito che lo aspetta è gravoso - sostituire Domenico Modugno - ma per pubblico e critica è un trionfo.

La puntata di Techetechetè passerà in rassegna anche i ruoli che l'hanno reso uno dei volti più amati nelle case degli italiani, a cominciare da quello di Bruno Fioretti, meglio conosciuto come Mandrake, il personaggio che ha interpretato nel 1976 in Febbre da cavallo di Steno, film massacrato dalla critica del tempo ma reso un cult proprio dal successo ottenuto con i successivi passaggi televisivi. Faremo un giro nell'album di Gigi Proietti conduttore televisivo dalle fortune alterne - da Fantastico 4 ai vari one-man show di cui è stato protagonista -, regista televisivo - l'esordio nel 1990 con Villa Arzilla, una delle prime sit-com della TV italiana -, ma soprattutto ripercorreremo le 5 stagioni de Il Maresciallo Rocca, la fiction RAI che l'ha consacrato come uno degli attori preferiti dal pubblico di casa nostra.

Si parlerà di tutti i suoi ultimi successi, dall'avventura del Globe Theatre a Roma fino alla fortunata fiction RAI Una pallottola nel cuore, passando naturalmente per quelli che sono sempre stati i suoi grandi amori: la musica - all'inizio della carriera era un cantante di night club - e il doppiaggio, che l'ha riportato, dopo 17 anni, ancora a spasso nelle notti d'Oriente per il remake live-action di Aladdin, in cui ha prestato ancora una volta la propria voce al Genio.

Aspettando, naturalmente, di vederlo nei panni di Mangiafuoco in Pinocchio di Matteo Garrone.