Taz Skylar, star di One Piece, reciterà nel film Cleaner accanto a Daisy Ridley

L'attore Taz Skylar, recentemente apparso nella serie One Piece, sarà uno dei protagonisti del thriller Cleaner accanto a Daisy Ridley.

Il film sarà girato all'inizio del 2024 e le riprese potranno svolgersi anche nel caso in cui lo sciopero degli attori di Hollywood fosse ancora in corso, considerando che il progetto rientrerà nelle regole del British Equity Act.

La trama del film

Il thriller a sfumature action Cleaner è ambientato nel presente, a Londra. Degli attivisti radicali prendono il controllo del gala annuale di una società che si sta svolgendo nel grattacielo The Shard, tenendo in ostaggio oltre 300 persone pur di esporre la corruzione dell'azienda.

La loro giusta causa viene però rovinata da alcuni estremisti che sono pronti a uccidere tutti i presenti nell'edificio pur di inviare il loro messaggio al mondo.

Un'ex soldatessa, che ora pulisce finestre, Joey Locke (Daisy Ridley), è sospesa all'esterno del grattacielo e si ritrova con il compito di salvare chi è intrappolato e sconfiggere i killer, oltre a cercare un modo per assicurare alla giustizia la società corrotta.

Attualmente non è stato svelato il ruolo affidato a Taz Skylar che interpreta Sanji nella serie One Piece. Tra i progetti dell'attore c'è anche il film Gassed Up, di cui è inoltre sceneggiatore.