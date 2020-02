Taylor Swift, nel video The Man si trasforma in un uomo

La cantante Taylor Swift si trasforma in un uomo nel video, The Man, in cui lancia un forte messaggio sulla disparità dei sessi; e c'è anche il cameo di Dwayne Johnson e una caccia alle uova.

La cantante Taylor Swift veste i panni di un uomo nel video ufficiale del suo ultimo singolo, The Man, di cui è anche regista. La canzone, che fa parte dell'album di successo Lover, affronta il tema (attualissimo) della disparità di trattamento fra uomini e donne da parte dei media e dell'industria dell'intrattenimento.

Nel video, Taylor Swift indossa i panni di The Man, un uomo di successo, mostrandolo su uno yatch, circondato da adulatori che lo accolgono al meglio ovunque vada. All'inizio della canzone, l'Uomo si ferma per urinare al 13th Street Station; Vicino al cartello della stazione vediamo scritto il nome dell'album Fearless to Reputation, e su un cartello appeso al muro la scritta: "Scomparso. Chi lo trova è pregato di riconsegnarlo a Taylor Swift", con chiara allusione alla battaglia intrapresa dalla cantante per il diritto al possesso della propria musica; altrettanto esplicito il riferimento al manager Scooter Braun (accusato dalla Swift di aver acquistato tutti i diritti del suo lavoro) attraverso l'immagine che mostra un divieto di sosta per gli 'scooter'.

Taylor Swift: i film e video più belli

Nel video compaiono alcuni cameo, come il padre della cantante, Scott Swift, che interpreta l'arbitro di una partita di tennis, e l'attore Dwayne Johnson, che a fine video presta la voce all''Uomo' interpretato da Taylor Swift.

Taylor Swift ha scelto di lanciare il video in occasione di un anniversario particolarmente significativo: il 27 febbraio del 1992 la Corte Suprema accolse e approvò il 19esimo Emendamento, che concedeva alle donne il diritto di voto.

In un incontro coi fan su YouTube, la cantante ha risposto alle domande sulla lavorazione del video dichiarando: "Ho adorato i mesi di preparazione, gli incontri, la ricerca della location e poter decidere ogni dettaglio del guardaroba delle attrici e degli attori che hanno partecipato e coi quali ho avuto il piacere di lavorare."

Taylor Swift, che spesso si diverte a giocare con i fan, li ha sfidati a trovare le uova di Pasqua nascosti nel video. "Quante uova di Paqua? Molte di più di quelle che può trovare un bambino la mattina di Pasqua nel suo giardino". Quando invece le è stato chiesto chi avrebbe interpretato 'The Man' nel video, la star ha eloquentemente risposto: "Un bo$$".