Taylor Mega sexy e quasi in topless, la foto su Instagram è da "quarantena"

Bellissima, con i lunghi capelli biondi che coprono appena il seno: Taylor Mega ha regalato ai fan una foto sexy su Instagram in cui appare quasi in topless, con i jeans sbottonati e un un fisico spaziale.

"Bella e dannata" scrive Taylor Mega nel post che accompagna la foto sexy e i commenti non sono tardati ad arrivare. Per una volta non sono soltanto i maschi a commentare la foto, ma anche le femmine, ugualmente estasiate da tale visione. Se le ragazze la chiedono in moglie, i ragazzi hanno pretese più creative: uno le propone di trascorrere una calda quarantena assieme per fronteggiare il Coronavirus (come unire l'utile e il dilettevole)

Di recente Taylor Mega ha pubblicato un calendario sexy molto apprezzato e la sua popolarità, tra le rivelazioni - "sono bisessuale" - ha confessato l'estate scorsa - la partecipazione a reality come L'isola dei famosi e il Grande Fratello Vip e i social è alle stelle. Questo nonostante lo scontro recente tra Taylor Mega e Barbara D'Urso, che è valso all'influencer un ban dalle trasmissioni della conduttrice,e infatti qualcuno tra i commenti, glielo ha rinfacciato. Bella, dannata... e bannata.