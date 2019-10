Taylor Mega sexy nelle foto del calendario 2020 di For Men Magazine a favore all'associazione Wall of Dolls, che sostiene le donne dalla violenza di genere.

Taylor Mega, le sue foto sexy scalderanno il calendario 2020 di For Men Magazine, il cui compenso sarà devoluto a favore dell'associazione Wall of Dolls, coinvolta da anni nella difesa delle donne dalla violenza di genere.

La bella influencer Taylor Mega che su Instagram ha oltre 2 milioni di follower, sarà in edicola da novembre con il calendario con scatti realizzati da Dario Plozzer, che ha deciso di ricreare atmosfere dal sapore anni '80. Il direttore Andrea Biavardi è molto soddisfatto che la scelta sia ricaduta su Taylor Mega, per la sua bellezza indiscussa: "È proprio il caso di dire che quest'anno abbiamo realizzato un Mega Maxi Calendario. La protagonista dei 12 mesi più bollenti dell'editoria italiana è infatti una delle più belle e prorompenti protagoniste dello star system. È un'influencer di primissimo piano e manager di sé stessa"

Taylor Mega: il calendario 2020 di For Men Magazine

Taylor Mega ha da poco fatto parlare di sé per la sua relazione con Gioria Caldarulo, altra famosa influencer italiana. Qualche giorno fa è arrivata la notizia della loro rottura e le due sono state accusate dall'opinione pubblica di aver creato la loro storia d'amore solo per attirare attenzione mediatica.

Taylor Mega ha prontamente risposto alle critiche tramite i social, dichiarando di aver capito di non essere compatibile con la sua ex fidanzata: "Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single"