Taylor Lautner fu quasi licenziato dal franchise di Twilight prima dell'uscita di New Moon

Ashley Greene, una co-protagonista di Taylor Lautner nel franchise di Twilight, ha recentemente parlato delle voci che circolavano anni fa secondo le quali Lautner fosse quasi stato licenziato dalla saga cinematografica prima della realizzazione di New Moon.

Nel primo film di Twilight, Lautner ha ricoperto il ruolo di un ragazzo che ha una cotta per la protagonista del film, Bella, interpretata da Kristen Stewart. Il suo ruolo sarebbe diventato più importante nei futuri capitoli del franchise come parte del triangolo amoroso Edward-Bella-Jacob e questo a quanto pare, almeno all'epoca, preoccupò molto i produttori del saga.

Parlando delle passate indiscrezioni secondo cui Lautner non avrebbe continuato ad interpretare il ruolo di Jacob in New Moon, Ashley Greene, che ha interpretato la sorella adottiva di Edward nel franchise, ha detto la sua a proposito delle voci in questione durante un episodio del suo podcast, intitolato The Twilight Effect.

"Non ricordo se c'era qualcuno che aspettava per prendere il suo ruolo dietro le quinte, non so se avevano già qualcuno, ma ricordo che ci furono delle discussioni perché non tutti erano sicuri che potesse trasformarsi in ciò che sarebbe dovuto diventare", ha spiegato la Greene, parlando di Taylor Lautner e del suo ruolo in Twilight.