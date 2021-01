Taron Egerton protagonista della serie In With The Devil

L'attore Taron Egerton sarà il protagonista di In With The Devil, serie in cui interpreterà un condannato che collabora per incastrare un serial killer.

Taron Egerton sarà il protagonista della serie limitata In with the Devil, progetto che potrebbe essere acquistato da Apple.

Il progetto è tratto dal libro In With the Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption scritto da James Keene e Hillel Levin.

Le sei puntate previste per In With the Devil racconterà la storia vera di James Keen, che era stato condannato e a cui era stata offerta la libertà in cambio di una collaborazione per ottenere una confessione da un altro carcerato che si sospettava fosse un serial killer.

Taron Egerton sarà il protagonista del progetto che racconterà la storia del legame tra i due prigionieri e fino a che punto si è disposti a spingerci pur di ottenere redenzione e una seconda possibilità nella vita.

Dennis Lehane sarà autore e produttore dell'adattamento per il piccolo schermo prodotto da Imperative Entertainment.

Taron Egerton è stato recentemente protagonista di Rocketman, il lungometraggio biografico dedicato alla vita di Elton John che gli ha permesso di conquistare un Golden Globe.