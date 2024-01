Taraji P. Henson: 'Con Tyrese Gibson il bacio memorabile della mia carriera'

Nel corso di un'intervista rilasciata a W Magazine, la star di Empire Taraji P. Henson ha svelato quale bacio nella propria carriera ritiene memorabile. L'attrice, di recente nel cast del remake Il colore viola, ha confessato che il miglior bacio è stato quello con Tyrese Gibson sul set di Baby Boy - Una vita violenta.

"Devo dire Baby Boy perché è stata la mia prima relazione romantica sul grande schermo. È stata abbastanza intima" ha spiegato Henson.

Entrare nella parte

Nell'intervista, Henson ha spiegato in che modo approccia il proprio lavoro, soprattutto prima di una sequenza complicata:"Quando so di dover interpretare una scena difficile devo parlare con me stessa la sera prima. Devo dire a Taraji 'Questo non riguarda te, riguarda questa donna e il suo uomo quindi devo legarti, metterti nell'armadio e lasciare che questo personaggio viva'".

Empire: l'attrice Taraji P. Henson nel season finale Die But Once/Who I Am

Di recente, Taraji P. Henson si è lamentata di alcune mancanze sul set di Il colore viola, il remake del film di Steven Spielberg del 1985, con protagonista Halle Bailey e prodotto da Oprah Winfrey. L'attrice ha lamentato la scarsità di attenzione nei confronti dei bisogni del cast sul set del lungometraggio diretto da Blitz Bazawule.