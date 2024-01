Il colore viola, Oprah Winfrey contro Taraji P. Henson? La conduttrice:'Sono la sua più grande sostenitrice'

Dopo aver interpretato Sofia nel film di Steven Spielberg del 1985, che le valse anche una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista, Oprah Winfrey ha lavorato come produttrice del nuovo adattamento cinematografico de Il colore viola. Taraji P. Henson è la protagonista della nuova versione nel ruolo di Shug Avery, e ha dedicato gran parte del tour stampa del film a parlare di come abbia dovuto impegnarsi per avere un compenso equo e garantire che i compagni di cast avessero accesso a richieste semplici come cibo e autisti per il set.

Intervistata da Entertainment Tonight, Oprah Winfrey ha rispedito al mittente le voci di attriti con Henson:"La gente sta dicendo che non sostenevo Taraji. Taraji stessa vi dirà che sono stata la sua più grande sostenitrice per questo film. Sostenendo non solo l'organizzazione dietro le quinte ma anche tutto ciò di cui tutti avevano bisogno. Quindi, ogni volta che sentivo dire che c'era qualcosa che qualcuno aveva bisogno... Non sono responsabile del budget, perché quello è di Warner Bros. È così che funziona il sistema degli studi cinematografici".

"Come produttori, tutti ricevono il proprio stipendio e tutto è negoziato dal proprio team. Quindi, ogni volta che sentivo che c'era un problema o un'insoddisfazione, che si trattasse di un problema con le auto o con il cibo, intervenivo e facevo tutto il possibile per risolverlo. E credo che Taraji confermerebbe" ha concluso Winfrey.

Le richieste sul set

Parlando al New York Times, Taraji P. Henson si è lamentata di alcune mancanze della produzione, affermando di aver dovuto lottare parecchio per ricevere quanto richiesto:"Ci hanno dato delle auto a noleggio e ho detto 'Non posso guidare da sola fino ad Atlanta, è un rischio per l'assicurazione, è pericoloso'. Così dissi 'Posso avere un autista o qualcuno della sicurezza che mi porti?'. Non sto chiedendo la luna. Mi risposero 'Se lo facciamo per te dobbiamo farlo per tutti'. Bene, fatelo per tutti! Sono cose del genere, cose per le quali non dovrei lottare".

Danielle Brooks, che interpreta Sofia nel nuovo film, ha dichiarato che inizialmente gli attori non avevano i propri camerini e nemmeno il cibo, motivo per il quale Henson dovette insistere con Oprah Winfrey:"Ricordo quando siamo arrivati la prima volta e stavamo facendo le prove, ci hanno messo tutti nello stesso spazio. Non avevamo i nostri camerini in quel momento. Non avevamo il nostro cibo... Oprah ha corretto le cose per noi, Taraji era la nostra voce. Questo era il mio primo film con uno studio. A volte entri dicendo 'Va bene, accetto quello che mi danno, sono solo felice di essere qui'. Ma Taraji ha parlato per noi".

Il colore viola, diretto da Blitz Bazawule, è uscito a dicembre nelle sale americane.