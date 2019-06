Tales of the City, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 7 giugno arriva Tales of the City su Netflix: disponibile la nuova serie TV originale con Ellen Page e Laura Linney!

Inizia finalmente giugno e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Tales of the City, la nuova serie tv originale con Ellen Page e Laura Linney tratta dai racconti di Armistead Maupin.

Tales of the City segna l'inizio di un nuovo capitolo dell'omonima saga tanto amata dai lettori. Mary Ann (Laura Linney) torna a San Francisco e si ricongiunge alla figlia Shawna (Ellen Page) e all'ex marito Brian (Paul Gross), vent'anni dopo averli lasciati per dedicarsi alla propria carriera. In fuga dalla crisi di mezz'età generata dalla sua nuova vita perfetta in Connecticut, Mary Ann torna rapidamente nell'orbita di Anna Madrigal (Olympia Dukakis) e della sua famiglia adottiva, formata da una nuova generazione di giovani queer che vivono al numero 28 di Barbary Lane.

Tales Of The City, il poster orizzontale della serie Netflix

Lauren Morelli è showrunner e produttrice esecutiva, accanto a Armistead Maupin e Laura Linney. Alan Poul è regista e produttore esecutivo. Andrew Steran, Liza Chasin, Tim Bevan e Eric Fellner di Working Title sono anch'essi produttori esecutivi. La Linney ha sempre avuto molta fortuna in ambito televisivo, visto che la serie The Big C le ha fruttato un Emmy e un Golden Globe come Migliore Attrice, oltre a quelli per Frasier, John Adams e Wild Iris.

Tales of the City è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.