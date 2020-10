Tale e Quale Show: Luca Ward vestito da Amanda Lear recita la battuta de Il Gladiatore

Luca Ward sul palco di Tale e Quale Show 2020 si trasforma in Amanda Lear e recita la battuta de Il Gladiatore dopo aver cantato Tomorrow: ecco i video.

Luca Ward sul palco di Tale e Quale Show 2020 ha recitato la battuta de Il Gladiatore truccato da Amanda Lear: l'attore italiano ha stupito e divertito il pubblico ripetendo i famosi versi del film in cui ha doppiato il protagonista Russell Crowe.

Tv, venerdì sera. Vedi la voce italiana di Russel Crowe vestito da Amanda Lear recitare la celebre battuta de "Il Gladiatore". Poi ti ricordi in che anno siamo e non ti stupisci #TaleEQualeShow #LucaWard #MassimoDecimoLear pic.twitter.com/KlWvIgDhau — Paolo Sutera (@PaoloSutera) October 16, 2020

Stasera è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotta da Carlo Conti. Il programma ha come protagonisti dieci personaggi del mondo dello spettacolo, uno dei favoriti del pubblico è Luca Ward che la scorsa settimana era finito al terzultimo posto della classifica. La performance dell'attore stasera è stata da applausi. Truccato da Amanda Lear con addosso un vestito leopardato Luca è entrato in una gabbia ed ha cantato Tomorrow, il brano del 1977 che fece conoscere al grande pubblico la cantante francese naturalizzata britannica.

Dopo aver concluso la sua performance, Luca è uscito dalla gabbia ed ha iniziato a recitare la battuta de Il Gladiatore, il film premio Oscar in cui Ward doppiava, nella versione italiana, il protagonista Russell Crowe. L'attore con addosso ancora la parrucca bionda e il vestito leopardato ha detto: "Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa... E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra", le ultime parole sono state pronunciate con la voce della Lear.