Takopi’s Original Sin arriva al cinema, ma i fan restano spiazzati: racconterà la stessa storia

Per giorni il countdown ufficiale aveva alimentato ipotesi, discussioni e aspettative piuttosto grosse attorno a Takopi's Original Sin. Qualcuno immaginava un sequel, altri un progetto live action, altri ancora un'espansione narrativa capace di scavare ulteriormente nel trauma emotivo lasciato dalla serie. Poi è arrivato l'annuncio. E l'entusiasmo, in molti casi, si è sgonfiato nel giro di pochi minuti.

Il "grande annuncio" di Takopi divide immediatamente il fandom

Nel panorama anime contemporaneo, poche opere recenti hanno lasciato addosso un senso di disagio tanto forte quanto Takopi's Original Sin. Una storia piccola soltanto in apparenza, capace però di infilarsi sotto pelle. Per questo motivo il misterioso countdown lanciato dalla produzione aveva acceso la curiosità di mezzo fandom. Il problema? Le aspettative avevano preso una direzione molto diversa.

Alla fine, il famoso "grande annuncio" si è rivelato essere un film anime che riproporrà esattamente la stessa storia già vista nella serie televisiva. Nessun seguito. Nessuna timeline alternativa. Nessun nuovo arco narrativo. Semplicemente una versione cinematografica costruita rimontando gli eventi dell'anime originale. Una scelta che, inevitabilmente, ha generato parecchia delusione online.

Anche perché l'impressione generale è che la comunicazione attorno al progetto abbia gonfiato l'hype oltre misura. Il countdown, il tono misterioso della campagna promozionale, il silenzio prolungato: elementi che avevano spinto molti spettatori a immaginare qualcosa di più ambizioso di una semplice operazione riassuntiva.

Detto questo, il progetto possiede almeno una logica narrativa. La storia completa di Takopi occupa appena sei episodi e ha una struttura compatta, quasi chirurgica. Trasformarla in un lungometraggio, sulla carta, potrebbe persino renderla ancora più intensa. Un unico flusso emotivo, senza pause settimanali, senza interruzioni, con quel senso crescente di oppressione che potrebbe funzionare perfettamente sul grande schermo.

Il vero nodo, però, riguarda il tempismo. L'anime è ancora freschissimo nella memoria del pubblico. Non parliamo di una serie uscita dieci anni fa, pronta per un revival nostalgico. Proprio per questo una parte dei fan fatica a vedere la necessità di un film recap arrivato così presto. E infatti la reazione dominante, almeno online, oscilla tra perplessità e rassegnazione.

Le scene inedite bastano davvero a giustificare il progetto?

L'unico elemento capace di accendere un minimo di curiosità riguarda la presenza di alcune scene inedite. La produzione ha confermato che il film includerà sequenze nuove rispetto all'anime televisivo, anche se al momento non è chiaro quanto spazio avranno all'interno del lungometraggio.

Perché Takopi's Original Sin non è una serie che vive soltanto di trama. Vive soprattutto di atmosfera, di silenzi scomodi, di sguardi che durano un secondo più del necessario. Basta alterare il ritmo nel modo sbagliato per compromettere quella sensazione di soffocamento emotivo che aveva reso l'anime tanto discusso. Da questo punto di vista il formato cinematografico potrebbe diventare un'arma a doppio taglio.

Da una parte, concentrare tutto in un unico film potrebbe amplificare l'impatto emotivo della storia. Dall'altra, il rischio di trasformare un racconto devastante in una semplice compilation "premium" esiste eccome. E molti fan, infatti, sembrano aver colto proprio questa paura dietro l'annuncio.

Curiosamente, la delusione non nasce tanto dal progetto in sé quanto dall'idea di occasione mancata. Negli ultimi anni il mercato giapponese ha dimostrato più volte di voler sperimentare con adattamenti live action, sequel alternativi o film originali legati ai franchise anime più popolari. Per questo motivo una parte del pubblico si aspettava un salto creativo più coraggioso.

Invece Takopi torna raccontando ancora la stessa identica ferita. Forse funzionerà comunque. Del resto, certe storie riescono a colpire anche quando sappiamo già perfettamente dove andranno a far male. Però resta quella sensazione strana, quasi sospesa, di aver aperto un regalo gigantesco per ritrovarci dentro qualcosa che conoscevamo già.