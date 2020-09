Yuko Takeuchi: morta a 40 anni l'attrice di Miss Sherlock, si sospetta un suicidio

L'attrice giapponese Yuko Takeuchi, protagonista di Miss Sherlock, è morta il 27 settembre 2020 all'età di 40 anni. La donna è stata ritrovata morta dal marito e padre dei suoi due figli, l'attore Nakabayashi Taiki, nel loro appartamento di Tokyo.

Non si conosce ancora la causa che avrebbe portato a questo tragico avvenimento, ma si sospetta possa trattarsi di suicidio. Se così fosse, il suo gesto arriverebbe dopo quello di altri artisti giapponesi che hanno compiuto una simile scelta nel più recente passato, come gli attori Miura Harumi, Kimura Hana e Ashina Sei.

Yuko Takeuchi, che vanta una prolifica carriera cinematografica e televisiva, fece il suo debutto attoriale nel drama Cyborg, seguito da altri ruoli nel genere per Asuka e Love and Life in the White.

Tra i suoi più celebri ruoli ricordiamo Dog In the Sidecar di Negishi Kichitaro e il drama Cape Nostalgia, per i quali ha anche vinto importanti riconoscimenti, o anche il mystery drama The Triumphant Return of General Rouge e la recente co-produzione tra Hulu e HBO Asia, Miss Sherlock, nel quale interpretava proprio la parte della protagonista.