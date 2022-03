Takeshi Kitano ospite d’onore del Far East Film Festival 2022

Takeshi Kitano sarà l'ospite d'onore del Far East Film Festival 2022 e sarà onorato con il gelso d'oro alla carriera.

Outrage Coda: Takeshi Kitano sul set del film

Il Far East Film Festival 24 realizza un sogno: portare a Udine uno dei colossi della scena mondiale. Un artista, appunto, che cammina da più di trent'anni assieme a chi ama il cinema. Non solo il cinema asiatico. Un artista leggendario che venerdì 29 aprile, sul palco del FEFF 24, riceverà il Gelso d'Oro alla carriera e farà volare il cuore del pubblico! I discepoli del Kitano più nero, scoperto guardando Violent Cop, i discepoli del Kitano più luminoso, scoperto guardando Il silenzio del mare, i discepoli che lo hanno scoperto (e continuano a scoprirlo) nell'arco del tempo...

Lasciando la parola a mister Kitano: "È per me un grande onore ricevere il Gelso d'Oro del Far East Film Festival di Udine: sono veramente felice, orgoglioso e commosso, questo premio va dritto al mio cuore, e vorrei esprimere la mia gratitudine agli organizzatori. Al tempo stesso, però, mi sento triste e terrorizzato per la situazione dell'Ucraina. In un momento così difficile, spero che tutti noi ricordiamo quanto la cultura e i film possano unire gli esseri umani... Grazie al Far East Film Festival e a tutti i miei amici italiani ed europei!".

Dopo aver premiato molte grandissime icone d'Oriente, da Jackie Chan a Joe Hisaishi, il Festival udinese incorona dunque Takeshi Kitano per il suo incredibile percorso. Un viaggio entusiasmante che spazia tra i generi e gli stili, tra il cinema e la televisione, ma anche tra la poesia e la letteratura, tra capolavori assoluti come Sonatine, Kids Return, Hana-bi (Leone d'Oro a Venezia nel 1997), L'estate di Kikujiro, Dolls, Zatoichi (Leone d'Argento 2003) e amatissimi cult di piombo e sangue come la saga criminale di Outrage. Senza ovviamente dimenticare il brutale sergente che interpreta nel celebre Furyo di Nagisa Oshima, al fianco di David Bowie e Sakamoto, o le incursioni hollywoodiane di Johnny Mnemonic e Ghost in the Shell.

Il Far East Film Festival 2022 si terrà a Udine dal 22 al 30 aprile.