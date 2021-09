Takeshi Kitano aggredito a Tokyo: un uomo prende a picconate la sua auto

Takeshi Kitano è stato aggredito a Tokyo da uno sconosciuto armato di coltello e piccone, che ha danneggiato la sua macchina. L'attore e regista, autore di Sonatine e Zatoichi per fortuna sta bene, anche se l'auto ha riportato dei danni, soprattutto al parabrezza.

Outrage Coda: Takeshi Kitano sul set del film

Stando a quanto riferisce l'ANSA, l'aggressione sarebbe avvenuta in tarda serata, intorno alle 23.40, ora locale. Kitano aveva appena lasciato la sede del network TBS, dove era apparso in un programma televisivo in diretta. L'aggressore, un uomo sui 40 anni, si è lanciato sull'auto del regista giapponese e ha iniziato a colpirla con un piccone, danneggiando soprattutto il parabrezza. L'uomo è stato arrestato sul posto ed è stato interrogato dalle forze dell'ordine, ma al momento non avrebbe ancora spiegato le motivazioni del suo gesto.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'aggressione.

Takeshi Kitano ha 74 anni e il suo ultimo lavoro cinematografico è Outrage Coda, del 2017, che in Giappone ha incassato 15 milioni. Il suo principale successo resta, comunque, Zatoichi, forte di un incasso di 27 milioni in patria.