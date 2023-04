Taken: la vendetta stasera su Italia 1, trama cast e anticipazioni del film con Liam Neeson

Stasera su Italia 1 in prima serata va in onda Taken: la vendetta, trama, curiosità e cast del film con Liam Neeson

Stasera, 28 aprile, Italia 1 trasmetterà in prima serata Taken: la vendetta, un film diretto da Olivier Megaton. La sceneggiatura è stata scritta da Luc Besson e Robert Mark Kamen, gli autori anche dell'idea alla base del film. Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

Taken: la vendetta, trama del film di Italia 1

Liam Neeson protagonista di Taken: la vendetta

Mentre si trova ad Instanbul, l'ex agente della CIA Bryan Mills viene raggiunto a sorpresa dall'ex moglie Lenore e dalla figlia Kim. Ma la tranquillità di quella che sembra una bella vacanza viene subito sconvolta: il padre di uno dei criminali che, quattro anni prima, erano stati uccisi da Mills durante il rapimento di Kim, è in cerca di vendetta. Stavolta è Lenore a cadere nelle mani di nuovi rapitori: Mills dovrà valersi dell'aiuto di Kim per salvarla ed eliminare la nuova minaccia.

Maggie Grace in Taken 2: una scena del film

Curiosità su Taken: la vendetta, in onda stasera su Italia 1

Taken: la vendetta è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'11 Ottobre 2012 distribuito da 20th Century Fox. Il film è il sequel di Io vi troverò del 2008. Il capitolo successivo è invece Taken 3 - L'ora della verità, uscito nel 2015. Le riprese del si sono svolte in Francia, Turchia e Stati Uniti.

Liam Neeson in Taken 2: una scena del film

Per il ruolo di Jamie, fidanzato della giovane Kim nel film Taken: la vendetta, erano stati inizialmente considerati gli attori Diego Boneta e Xavier Samuel. Per la parte è stato infine scelto Luke Grimes.

Liam Neeson in azione in una concitata scena di Taken: la vendetta

Nella fase iniziale del film, poco dopo l'arrivo della ex-moglie e della figlia del protagonista a Istanbul, c'è una scena in cui lo si vede nella propria stanza con la televisione accesa sul telegiornale che sta dando la notizia del naufragio della Costa Concordia. Tuttavia, nel servizio giornalistico la nave viene chiamata erroneamente Costa Concorda.

La nostra recensione di Taken: la vendetta. Il trailer del film potete vederlo grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Taken: la vendetta, Interpreti e personaggi