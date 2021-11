Taika Waititi regista di The Incal, film tratto dalla graphic novel di Alejandro Jodorowsky e Moebius

Il regista Taika Waititi è stato scelto per portare sul grande schermo The Incal, la storica graphic novel di Alejandro Jodorowsky e Moebius.

Il progetto, annunciato con un video, sarà prodotto da Humanoids e Primer Entertainment.

La sceneggiatura del progetto tratto da The Incal sarà co-scritta da Taika Waititi, Jemaine Clement e Peter Warren.

L'epica opera ambientata nello spazio ha come protagonista John Difool che si imbatte in un artefatto mistico conosciuto come Incal, un oggetto che possiede un grandioso potere e ceercato da molti gruppi in contrasto nella galassia. Difool inizia a scoprire il potere e lo scopo dell'oggetto e, insieme a un improbabile gruppo, intraprende una missione per salvare l'universo e lentamente inizia un percorso spirituale che permette di esaminare la dualità e il significato dell'esistenza.

La graphic novel di Jodorowsky e Moebius è stata annunciata negli anni '70 e ha dato vita al Jodoverse che comprende anche altri fumetti, come The Metabarons e Megalex, che diventeranno in futuro altri film.

Waititi ha dichiarato: "I film e le graphic novel di Alejandro Jodorowsky hanno influenzato me, e tante altre persone, così a lungo. Sono rimasto stupito quando mi è stata data l'opportunità di portare in vita i suoi personaggi iconici e sono grato nei confronti di Alejandro, Fabrice e tutte le persone di Humanoids per aver avuto fiducia in me".

Jodorowsky ha aggiunto: "Quando Fabrice Giger, CEO di Humanoids, mi ha presentato il lavoro compiuto in passato da Taika Waitit, è diventato ovvio che fosse la persona giusta. Mi fido totalmente della creatività di Taika per dare a The Incal uno stupefacente approccio, intimo e al tempo stesso di proporzioni cosmiche".