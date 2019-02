Taika Waititi trolla Hugh Jackman su Twitter, Ryan Reynolds mette mi piace

Dopo una tregua momentanea, la battaglia virtuale tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman si è riaccesa per colpa di un tweet di Taika Waititi. Il regista neozelandese ha aggiunto un divertente commento a un video di Hugh Jackman che riaccende una duplice rivalità, quella tra Jackman e Reynolds e quella, più globale, tra Australia e Nuova Zelanda.

Qualche giorno fa l'australiano Hugh Jackman, impegnato in un tour mondiale, ha postato un video che lo vede per le strade di Auckland. Il video selfie è stato ritwittato da Taika Waititi che però ha aggiunto il seguente commento: "Questo è ovviamente un green screen. Non ti farebbero entrare per via dell'immigrazione."

Waititi è ironizzato che all'australiano Jackman non sarebbe permesso l'ingresso in Nuova Zelanda e così il divo avrebbe fatto ricorso al green screen. La pungente battuta è stata prontamente apprezzata da Ryan Reynolds che ha messo mi piace al tweet di Taika Waititi.

This is obviously a green screen shot. They wouldn't let you through immigration. https://t.co/4ri3ywQrak — Taika Waititi (@TaikaWaititi) 26 febbraio 2019

La guerra social tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman va avanti ormai da anni con risultati esilaranti. Reynolds non si da pace e da tempo tenta con ogni mezzo di convincere Jackman a interpretare ancora una volta Wolverine in un film su Deadpool nonostante la sua decisione di dire addio al personaggio dopo 17 anni. Ospite da Ellen DeGeneres, Reynolds ha dichiarato: "Vorrei tanto vedere un mashup Deadpool/Wolverine, un film alla Logan - The Wolverine, ma non credo di riuscire a convincerlo. Non credo di riuscire a spingerlo a tornare a quel genere di film violento, ma ci sto provando. Parlo con lui ogni giorno, lo chiamo in continuazione. Non è una rivalità, la nostra. E' una guerra."

