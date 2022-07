Taika Waititi sul suo film di Star Wars: "Non soddisferà tutti i fan"

Il prossimo film di Star Wars dovrebbe essere diretto da Taika Waititi: il celebre cineasta si è recentemente aperto riguardo al suo film, rivelando che sa già che non sarà in grado di "soddisfare tutti i fan". Come sappiamo, la saga significa molto per tante persone e i fan del franchise sono soliti esternare la propria disapprovazione a proposito di quelle che reputano essere scelte narrative sbagliate.

Abbiamo visto molte critiche rivolte ai registi e agli attori del franchise durante la seconda trilogia e, sebbene, gli spettatori siano entusiasti di vedere che cosa Taika riuscirà a portare a bordo dell'amata avventura spaziale, il regista sembra iniziare a percepire la pressione.

"L'altro giorno su Twitter ho visto uno che diceva: 'Mi piacerebbe davvero molto vedere un film sulla nonna di Chewbacca.' Non avrei dovuto rivelarlo pubblicamente perché è un'idea fantastica... ma appena ho visto quel tweet ho pensato che non soddisferò mai i fan", ha spiegato il regista premio Oscar durante un'intervista di Rolling Stone.

"Sai, non voglio pasticciare con qualcosa che è così prezioso per così tante persone. Inoltre, ti senti come se dovessi fare molte ricerche... e io non ho tempo. Voglio dire, ci sono migliaia di libri su Star Wars ma io non ho il tempo per leggerli. Quindi non posso dire che sarò in grado di fare qualcosa che è molto vicino a ciò che tutti conoscono. Non sto promettendo che non farò niente del genere. Sto solo dicendo: sarebbe più facile per me non farlo", ha concluso Taika Waititi.