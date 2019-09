Sylvester Stallone a Roma a sorpresa: "Il segreto della mia forza? Il gelato!" (VIDEO)

Sylvester Stallone ha una vera passione per il gelato e l'ha pubblicamente confessato a Roma, apparendo a sorpresa davanti ai clienti di una nota gelateria del centro.

Nessuno ieri, al bar Giolitti di Roma, celebre per i suoi gelati, si aspettava di condividere l'uscita serale con Rambo o con Rocky, ma è successo quando Sylvester Stallone, in vacanza nella Città Eterna con moglie e una delle figlie, è entrato nel locale. Riconosciuto e fotografato dai presenti increduli, il divo americano è stato invitato dai gestori dietro il bancone per l'assaggio di più gusti. È stato allora che, il protagonista delle storiche saghe action, ha simpaticamente confessato: "Il segreto della mia forza? È il gelato!".

Stallone, che sarà a Roma fino a domani, ha poi salutato tutti i presenti, per riprendere la passeggiata per il centro storico, scortato dalle guardie del corpo.

La prossima occasione per rivederlo? Sarà al cinema con Rambo 5, nelle sale italiane a partire dal 26 settembre.

La storia stavolta racconterà di una nuova avventura per John Rambo che, dopo aver vissuto un inferno, si ritira nel suo ranch di famiglia. Il suo riposo viene interrotto dalla scomparsa di sua nipote, dopo aver attraversato il confine con il Messico. Rambo intraprende un viaggio pericoloso nella sua ricerca, di fronte a uno dei cartelli più spietati della zona e scopre che dopo la scomparsa della nipote, esiste una rete di traffico di bianchi.

Rambo Last Blood sarà l'ultima avventura per John Rambo? Sicuramente bisognerà attendere i risultati del botteghino, ma, come suggerito da Sylvester Stallone, uno dei suoi personaggi più famosi potrebbe tornare in futuro, magari per passare il testimone a un degno erede. Diretto da Adrian Grunberg e scritto da Matthew Cirulnick e Sylvester Stallone, Rambo Last Blood vedrà nel cast anche Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adrianna Barraza, Yvette Monreal, Genie Kim aka Yenah Han, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada .