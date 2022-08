Sylvester Stallone e la moglie Jennifer Flavin divorziano dopo 25 anni

La moglie di Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, ha chiesto il divorzio dal marito dopo 25 anni.

La notizia è stata confermata dalla star del cinema con un breve comunicato in cui parla della situazione.

Jennifer ha presentato i documenti necessari per divorziare da Sylvester Stallone il 19 agosto a Palm Beach, in Florida. La star del cinema, a Fox News, ha dichiarato: "Amo la mia famiglia. Stiamo affrontando questi problemi personali in modo amichevoli e privatamente".

Il protagonista di Rambo, il 23 agosto, ha persino fatto coprire un tatuaggio deedicato alla moglie con un'immagine del suo mastino Butkus, che era apparso accanto a lui nel film Rocky. Zach Perez, l'artista che ha compiuto il lavoro, ha condiviso una foto su Instagram prima di cancellarla, anche se online era ormai stata diffusa.

Il portavoce dell'attore aveva smentito i problemi coniugali sostenendo che fosse stato un lavoro necessario dopo aver provato a modificare il tatuaggio originale con risultati insoddisfacenti.

Secondo i documenti diffusi online, Flavin vuole smettere di usare il cognome dell'ex coniuge e mantenere l'uso della loro casa a Palm Beach, mentre Sylvester vive in California.

Jennifer aveva smesso anche di seguire sui social Stallone e aveva pubblicato su Instagram uno scatto che la ritraeva insieme alle figlie Sophia, Sistine e Scarlet scrivendo: "Queste ragazze sono la mia priorità, non importa altro. Noi 4 per sempre".