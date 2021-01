Sylvester Stallone mangia un cuore e scrive: "Proteine fresche per corpi forti" (VIDEO)

In un video condiviso su Instagram si vede Sylvester Stallone mentre mangia un cuore sul set di Rambo: Last Blood e sottolinea l'importanza delle proteine.

Sylvester Stallone ha condiviso un video che lo ritrae completamente ricoperto di sangue sul set di Rambo: Last Blood mentre mangia il cuore del suo nemico Hugo, interpretato da Sergio Peris-Mencheta.

Chi segue Sylvester Stallone sui social sa che ogni giorno potrebbe trovarsi di fronte a qualsiasi genere di post. Attraverso l'account Instagram di Sly, i suoi 12 milioni di fedelissimi seguaci hanno l'opportunità di vedere l'attore impegnato sul set oppure a casa sua, circondato dalla famiglia o intento ad assaggiare qualsivoglia delizia culinaria. Nelle scorse ore, però, un post condiviso dalla star di Rocky sembra unire sia la sua passione per il cinema, sia quella per il cibo.

Un video, divenuto subito virale, ritrae infatti Stallone sul set di Last Blood, quinto capitolo della saga cinematografica di Rambo. Uscito nelle sale nel 2019, il film ha permesso ai fan di vedere il veterano statunitense completamente ricoperto di sangue, mentre arriva addirittura a strappare il cuore dal petto del suo nemico Hugo. Sylvester Stallone ha quindi deciso di condividere il dietro le quinte di questa scena splatter e quindi il momento in cui lui stesso ha scherzosamente mangiato l'organo sottolineando quanto sia importante ingerire proteine ​​come parte di una corretta alimentazione. "Per costruire corpi forti sono necessarie buone proteine ​​fresche", si legge nel post che punta a superare i 4 milioni di Mi Piace.

Questa non è la prima volta che Sylvester Stallone condivide un video girato sul set dei suoi film. A novembre, ad esempio, i suoi followers hanno visto il momento in cui le riprese di Samaritan sono state interrotte dalla telefonata di Jennifer Flavin, la moglie di Stallone. Per quanto riguarda il filmato di Last Blood, in passato anche Salma Hayek ed Emilia Clarke, rispettivamente sul set de Il racconto dei racconti e de Il trono di spade, hanno dovuto mangiare dei cuori finti e commestibili, ma dal gusto tutt'altro che piacevole, come raccontato dalla stessa interprete di Daenerys in un'intervista: "Hanno ottenuto questo cuore finto da una marmellata solidificata. Sapeva di candeggina e pasta cruda. Per girare quella scena ho dovuto mangiare più o meno 28 cuori. Per fortuna mi hanno messo a disposizione una sputacchiera perché vomitavo in continuazione".

Guardando il video di Sylvester Stallone, in moltissimi hanno ripensato al recente caso di Armie Hammer, l'attore di Chiamami col tuo Nome che è finito al centro di un terremoto mediatico scaturito da una pesante accusa di cannibalismo. Negli ultimi giorni le accuse a suo carico si sono moltiplicate e la stessa ex moglie dell'attore, Elizabeth Chambers, sembra ormai credere alle parole delle ragazze con cui Hammer si è intrattenuto via chat. Ricordiamo che, a seguito di queste polemiche, l'attore ha rinunciato al suo ruolo da protagonista nel film Shotgun Wedding.