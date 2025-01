Sylvester Stallone nel film Armor sarà doppiato in francese usando l'Intelligenza Artificiale

Per doppiare in francese Sylvester Stallone nel thriller Armor verrà usata l'Intelligenza Artificiale, ecco il motivo.

Il film Armor, con star Sylvester Stallone, userà l'Intelligenza Artificiale per doppiare il film. Lumiere Ventures ha infatti stretto un accordo con la startup ElevenLabs in vista del debutto del thriller su Amazon France, previsto nel mese di marzo.

L'uso dell'Intelligenza Artificiale

Sylvester Stallone è stato doppiato per quasi 50 anni dall'attore Alain Dorval, morto nel 2024. Per il prossimo progetto verrà quindi ricreata la voce dell'interprete francese. Lumiere Ventures ha ricevuto il sostegno della famiglia di Dorval nel compiere la particolare scelta relativa al doppiaggio di Armor, come ha dichiarato la figlia Aurore Bergé: "Volevamo fare qualcosa che onorasse l'arte e l'eredità di mio padre. C'è una grande differenza tra il creare in modo artificiale una nuova voce - e mio padre era fortemente contrario a quella pratica - e riportare in vita un attore la cui voce è profondamente ancorata nella nostra immaginazione collettiva".

Mati Staniszewski, CEO di ElevenLabs, ha sottolineato: "L'Intelligenza Artificiale non sostituisce la magia della creatività umana, le apre nuove porte. Ricreare la voce di Alain Dorval è un'occasione per mostrare come la tecnologia possa onorare la tradizione e al tempo stesso creare nuove possibilità nella produzione cinematografica".

La start up permette attualmente di creare tracce audio in 32 lingue diverse e la tecnologia viene utilizzata in vari settori professionali, tra cui quello dell'intrattenimento.

Cosa racconta Armor

Nel thriller con Stallone si scopre quanto un uomo è disposto a rischiare per salvare ciò che resta della sua famiglia e reclamare la propria vita. James e suo figlio Casey sono autisti di camion blindati incaricati di consegnare un pacco sospetto. Dopo una violenta imboscata lungo la strada, James e Casey rimangono intrappolati nel furgone finché non scoprono il valore di ciò che hanno trasportato e uniscono le forze per sconfiggere i loro aggressori.

Il film è stato diretto da Justin Routt e nel cast ci sono inoltre Jason Patric, Dash Mihok, Josh Wiggins, Blake Shields ed Erin Ownbey.