Sydney Sweeney sarà la star del film L'usanza del paese

Sydney Sweeney sarà la protagonista di un adattamento del romanzo L'usanza del paese, scritto da Edith Wharton.

L'attrice sarà coinvolta anche come produttrice del progetto che verrà realizzato grazie al sostegno di Studiocanal, Rabbit's Foot Films e Monumental Pictures.

Cosa racconterà L'usanza del paese

Alla regia del film L'usanza del paese ci sarà Josie Rourke, che si occuperà anche della sceneggiatura.

Le riprese, secondo quanto dichiarato da Deadline, inizieranno nei prossimi giorni.

Sydney Sweeney avrà il ruolo di Undine, una donna determinata e ambiziosa del Midwest che vuole compiere una scalata sociale a New York. Armata con la bellezza, l'astuzia e una grande forte di volontà e ambizione incrollabile, la giovane si scontra con le alte sfere della società, non esita a sfruttare a suo favore le controversie, fino a quando l'amore e la fortuna saranno a suo favore.

Rourke ha dichiarato: "Undine Spragg è la donna pericolosa originale. Il personaggio di Edith Wharton ha sempre affascinato, sedotto e fatto infuriare i lettori".

Josie ha aggiunto: "L'usanza del paese era il grandioso romanzo americano di Wharton e Undine Spragg si muove attraverso l'America e l'Europa a grande velocità, durante un'epoca di immenso cambiamento economico e sociale".

La scelta di Sydney Sweeney come star

Rourke ha quindi spiegato la scelta della protagonista per una storia classica, ma che considera molto moderna: "Mentre stavo scrivendo questo adattamento, Sydney Sweeney viveva nella mia testa come questo personaggio iconico, è come se Wharton si fosse seduta un secolo fa e avesse scritto il ruolo per lei".

Prossimamente l'attrice sarà impegnata anche nelle riprese del sequel di Una di famiglia - The Housemaid, il film che ha incassato in tutto il mondo oltre 200 milioni di dollari, di cui potete leggere la nostra recensione.