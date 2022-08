Sydney Sweeney sarà protagonista e produttrice di The Registration

L'attrice Sydney Sweeney sarà la protagonista e produttrice di The Registration, un nuovo film realizzato da Sony Pictures.

Sydney Sweeney, la star di Euphoria e The White Lotus, sarà la protagonista di The Registration, un adattamento cinematografico del libro di Madison Lawson che verrà prodotto da Sony Pictures.

Il romanzo verrà pubblicato il 27 settembre da CamCat Publishing e, attualmente, non sono state svelate.

A firmare lo script del progetto cinematografico saranno Ben Collins e Luke Piortrowski, già autori di The Night House.

La giovane attrice Sydney Sweeney sarà coinvolta come attrice e produttrice tramite la sua Fifty-Fifty Films in collaborazione con Brad Fuller.

Tra i prossimi progetti della star emergente ci sarà l'atteso film tratto dai fumetti della Marvel intitolato Madame Web con Dakota Johnson.

Nei lungometraggi che vedranno protagonista Sydney ci sarà anche National Anthem, in cui hanno recitato anche Simon Rex e Halsey. L'attrice ha inoltre lanciato una casa di produzione tramite la quale ha stretto anche un accordo televisivo con Endeavor Content, iniziando a sviluppare l'adattamento di The Players Table.